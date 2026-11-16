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fiestón con robots

Cardi B monta una fiesta por el primer cumpleaños de su hijo y acaba siendo ella la protagonista

La rapera ha tirado la casa por la ventana para celebrar el primer año de vida del pequeño, que ha dejado imágenes como ella perreando con un robot humanoide.

cardi b

Cardi B ha tirado la casa por la ventana para celebrar el primer cumpleaños de su hijo. La rapera ha organizado una fiesta por todo lo alto, con todo tipo de lujos, decoración y entretenimiento para festejar el primer año de vida del pequeño. Sin embargo, parece que quien más ha disfrutado de la celebración ha sido ella.

La fiesta ha dejado imágenes de lo más llamativas, entre ellas las de artista perreando junto a un robot humanoide. Así, ha demostrado que estaba dispuesta a aprovechar cada minuto de la celebración y que la música y la diversión no podían faltar en ceremonia.

Las imágenes del evento no han tardado en llamar la atención en redes sociales, donde la artista ha acaparado buena parte del protagonismo. Aunque el pequeño era el homenajeado, Cardi B parece haber sido la auténtica estrella de su primer cumpleaños.

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