La rapera ha tirado la casa por la ventana para celebrar el primer año de vida del pequeño, que ha dejado imágenes como ella perreando con un robot humanoide.

Cardi B ha celebrado el primer cumpleaños de su hijo con una fiesta extravagante, llena de lujos, decoración y entretenimiento. Aunque el evento estaba destinado a honrar al pequeño, la rapera fue quien más disfrutó, protagonizando momentos destacados, como su baile junto a un robot humanoide. La celebración, repleta de música y diversión, ha generado gran atención en redes sociales, donde Cardi B ha sido el centro de las miradas. A pesar de que el homenajeado era su hijo, la artista se ha convertido en la auténtica estrella del evento. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte toda la actualidad y el mejor contenido.

Cardi B ha tirado la casa por la ventana para celebrar el primer cumpleaños de su hijo. La rapera ha organizado una fiesta por todo lo alto, con todo tipo de lujos, decoración y entretenimiento para festejar el primer año de vida del pequeño. Sin embargo, parece que quien más ha disfrutado de la celebración ha sido ella.

La fiesta ha dejado imágenes de lo más llamativas, entre ellas las de artista perreando junto a un robot humanoide. Así, ha demostrado que estaba dispuesta a aprovechar cada minuto de la celebración y que la música y la diversión no podían faltar en ceremonia.

Las imágenes del evento no han tardado en llamar la atención en redes sociales, donde la artista ha acaparado buena parte del protagonismo. Aunque el pequeño era el homenajeado, Cardi B parece haber sido la auténtica estrella de su primer cumpleaños.

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