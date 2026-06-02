VÍDEO | 'Bad Danny' y su versión de 'NUEVAYoL' en la 'Casita' de Zapeando: "Si te quieres divertir..."

Zapeando arranca hoy con un momentazo protagonizado por Dani Mateo y los zapeadores, llevando la 'Casita' de Bad Bunny al plató del programa. Puedes ver la 'performance' en este vídeo.

Hoy Zapeando arranca por todo lo alto, con Dani Mateo convertido en 'Bad Danny' y el plató transformado en su particular 'Casita' donde esperan Iñaki Urrutia, María Gómez, Isabel Forner y Quique Peinado.

Todos juntos, interpretan su particular versión de 'NUEVAYoL' de 'Bad Bunny': "Si te quieres divertir, Zapeando es un primor. Pon laSexta en tu tv, es mejor que ir al doctor".

Después de la actuación, en el plató se produce un debate: "Aquí se ha asegurado que yo no llevo el ritmo y yo defiendo que Isabel y María, quizás por la excitación de tenerme tan cerca, se me han adelantado", comenta Dani.

Para resolver este asunto, Dani pide el "VAR Bunny" para ver quién se adelanta. Tras consultarlo, Dani lo tiene claro: "Soy yo el que lleva el ritmo". Sin embargo, Isabel le recuerda que "en los ensayos has entrado las tres veces mal".

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