VÍDEO | Dani Mateo reacciona al ver a Inés García darle de comer a Lamine Yamal: "A esa edad, si no es con avioncitos, no comen nada"

En la escena "más romántica desde 'La dama y el vagabundo'", según Quique Peinado, Inés García subía un vídeo a sus redes dando de comer a Lamine Yamal. La reacción de los zapeadores, en este vídeo.

Quedan menos de dos semanas para que arranque el Mundial y Lamine Yamal ya calienta motores. El futbolista ha colgado a sus redes un vídeo en el que juega a un juego donde tienes que pronunciar bien los nombres de los jugadores de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el atacante del Barça se quedaba enganchado con su propio nombre, por lo que Iñaki Urrutia ya le bautiza como 'Lamine, muy mal".

La novia de Lamine, Inés García, subía por su parte otro vídeo en el que ella le está dando de comer: "No se veía una escena más romántica desde los espaguetis de 'La dama y el vagabundo'", ironiza Quique Peinado.

"Él también le da de comer a ella porque, a esa edad, si no es con avioncitos no comen nada", comenta Dani Mateo, mientras que Isabel Forner señala que, "después, lo cogió y le dio golpecitos" para que echara los gases.

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