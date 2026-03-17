VÍDEO | Así es el nuevo candidato a hombre más sexy de la India: "Esta cañón, porque es verlo y desear que te disparen con uno"

Zapeando reacciona al videoclip de un hombre que, por su forma de aparecer ante la cámara, tiene claro que es el hombre más sexy de la India, sin embargo, está más cerca de ser "el Miki indio".

Si hace un tiempo conocimos al hombre que decía ser el más sexy de la India"y luego no era para tanto", según Nacho García, ahora le ha salido un duro competidor.

En el vídeo sobre estas líneas, el nuevo 'candidato' muestra sus atributos en vaqueros y sin camiseta, luciendo además un sorprendente corte de pelo.

Delante de lo que parece ser un pórtico en ruinas, el hombre interpreta una canción al más puro estilo Bollywood mientras incluso llega a sacar algo de polvo a una de las columnas. Todo sentimiento.

"Podemos decir que está cañón porque es verlo y desear que te disparen con uno para no verlo más", reacciona Virginia Riezu, mientras que Isabel Forner asegura estar más tranquila al ver estas imágenes: "Si me va mal aquí, sé que en la India tengo mercado". María Gómez, por su parte, reconoce que se ha dicho "que podría ser el Miki indio".

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