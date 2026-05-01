Wyoming y la 'coartada' de Guillermo Fesser para la cena de corresponsales de Trump: "Con lo que te pago, tienes tú como para irte a cenar ahí"

Wyoming y Guillermo Fesser ironizaban en este vídeo sobre la posibilidad de que el corresponsal hubiera estado en la cena del atentado contra Trump. Fesser explicaba por qué no estaba acreditado y que se perdió "la emoción".

Unos días antes del atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales, Guillermo Fesser ya avisaba de que el presidente pensaba "que nadie se iba a meter con él", pero que "la emoción puede estar servida".

"¿Dónde estabas el sábado a las 20:35, hora de Washington?", reacciona Wyoming, que pregunta al corresponsal de El Intermedio si tiene "una coartada sólida".

Fesser respondía que le habría gustado estar en Washington, pero que en esta cena "solo pueden estar los corresponsales que estén acreditados y que vivan en esa ciudad".

Como en su caso está acreditado en Nueva York, aseguraba que se quedó "con las ganas" y se perdió "la emoción". Otra 'coartada sólida' la aportaba Wyoming: "Con lo que te pago, tienes tú como para irte a cenar ahí".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.