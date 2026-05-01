¡Enhorabuena!: Zapeando celebra el Premio Antena de Plata de Televisión de Dani Mateo

El presentador ha sido galardonado con este premio por su labor al frente del programa de entretenimiento de laSexta. Para Mateo, este premio no es solo suyo, sino que pertenece a todos los que hacen posible el programa.

Dani Mateo ha sido galardonado con el Premio Antena de Plata de Televisión 2026. "Estamos muy contentos", afirma Isabel Forner. "No lo entiendo, me lo merezco yo mucho más", comenta Miki Nadal, 'enfadado'.

"Eso es verdad", responde Dani, "al primero que he llamado es a Miki para decirle 'este premio es tuyo'". "Enhorabuena", termina respondiendo el de Zaragoza. "Muchas gracias", responde Mateo, "y esto no lo digo por compromiso, os lo digo de corazón, gracias a vosotros, este premio es del programa".

"Lo sabemos", afirma Iñaki Urrutia. "Es un premio que nunca hubiera ganado, de verdad, si no tuviera un programa como este con unos colaboradores tan buenos como vosotros", añade el presentador de Zapeando.

Dani, además, extiende su agradecimiento a todo el equipo de Zapeando. "Es una maravilla", señala. "Lo comparte con todo el equipo porque no es un premio en metálico...", apunta Miki. "Si hay dinero esto para casa", afirma el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.