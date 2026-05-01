Gabriel Rufián confiesa a Thais Villas que ha soñado "eróticamente" con un periodista de laSexta

La reportera propone a sus señorías que hablen sobre sus sueños, en concreto sobre sus sueños eróticos. ¿Conseguirá Thais que los diputados le cuenten en quién sueñan? Descúbrelo en el vídeo principal.

¿Tienen sueños eróticos los diputados del Congreso? La reportera Thais Villas se ha desplazado hasta la Carrera de San Jerónimo para someter a sus señorías a sus desvergonzadas preguntas y que confiesen si, en ocasiones, tienen sueños picantes.

El primero que se enfrenta a dicha cuestión es el Arcadi España, el recién estrenado ministro de Hacienda. Este comenta que "como todo el mundo", pero, añade, que no los recuerda así que no puede disfrutarlos. Cuando Thais intenta descubrir quién aparece en sus sueños, este decide no responder y se justifica afirmando que es "discreto".

Elma Saiz, por su parte, cuenta a Thais que ha soñado con dos actores muy conocidos de nuestro país: Hugo Silva y Álex González. La ministra cree que pudo deberse a que había visto alguna película suya ese día. "Son los efectos secundarios", cuenta. "Efectos eróticos secundarios", apunta Villas.

Ernest Urtasun, en cambio, no tiene ese tipo de sueños. "Debe ser bueno para la salud", añade. Cuando la reportera le cuenta a Gabriel Rufián lo que ha dicho el ministro de Cultura, no se lo cree. "Le miente", le dice a Thais.

Él, por su parte, cuenta a Villas que él ha soñado alguna vez con Brad Pitt y con Marc Giró. "¿Eróticamente?", pregunta Thais. "Eróticamente", aclara Rufián. "Eso se lo puedo decir... y muy bien", añade.

El último en confesarse frente a la reportera es Rafael Hernando. Este explica que no suele tener sueños eróticos de manera frecuente porque ya tiene una edad. Suele soñar con "señoras", ya que es muy tradicional.

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