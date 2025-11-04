VÍDEO | Francisco Cacho anuncia una noche única: "Tenemos la oportunidad de cazar un tres por uno: Oriónidas, cometa y superluna"

El meteorólogo sorprende a los espectadores de Zapeando al anunciar una noche astronómica única. En el cielo de Prades (Tarragona) coincidieron las Oriónidas, el cometa Lemmon y una espectacular superluna, un fenómeno poco común que dejó imágenes impresionantes.

Francisco Cacho vuelve una tarde más a Zapeando para enseñar a los zapeadores las curiosidades más extravagantes del cielo. Como se puede ver en el vídeo que acompaña la emisión, en Prades (Tarragona) se ha podido observar al mismo tiempo las Oriónidas y el cometa Lemmon, un espectáculo que solo ocurre en contadas ocasiones.

"La lluvia de Oriónidas, que recordemos que no son estrellas, sino restos del cometa Halley, vamos a verlas hasta el día 7 y el cometa Lemmon hasta el día 10", explica el meteorólogo. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, pues "esta noche tenemos la oportunidad de cazar un tres por uno: Oriónidas, cometa y superluna", asegura Cacho.

Los españoles podrán volver a disfrutar de la superluna que hace un mes iluminó el cielo nocturno. "Esta superluna va a ser la más grande y brillante del año", detalla Cacho. Además, advierte de las posibles consecuencias que este fenómeno puede tener en las mareas.

"Esto va a potenciar las mareas, por lo que mañana mucha precaución en Galicia y el Cantábrico porque se va a sumar las mareas vivas por la superluna y el mar de fondo por los restos del huracán Melissa", avisa el meteorólogo, quien añade que ya están activados los avisos naranjas en las zonas mencionadas.

