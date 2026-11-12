Wyoming responde a Sánchez tras decir que España "es un gran país": "Sí y con los precios de la vivienda todavía más grandes"

El Gran Wyoming destaca en este vídeo de El Intermedio que "Sánchez podría ir a la huelga y no mover un dedo, como ha hecho con el tema de la vivienda los últimos ocho años".

"El primer día de la huelga de maquinistas ha provocado el colapso en la red ferroviaria en gran parte del país, con especial incidencia en los Cercanías", explica Sandra Sabatés en este vídeo de El Intermedio, donde detalla que "esta huelga para exigir mayores medidas de seguridad y mejoras laborales estaba convocada antes de la tragedia de Urda.

Además, "de no dar fruto estas negociaciones, los maquinistas volverán a hacer huelga", destaca la presentadora de El Intermedio, que explica que este parón se ha producido un día antes de la huelga general contra la crisis de la vivienda y el coste de la vida. Una huelga impulsada por el Sindicato de Inquilinas y a la que se han sumado los sindicatos mayoritarios.

Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que, incluso, Pedro Sánchez ha afirmado que respeta la huelga y que "dice mucho" de España y de que "es un gran país". "Sánchez podría ir a la huelga y no mover un dedo, como ha hecho con el tema de la vivienda los últimos ocho años", responde El Gran Wyoming en el plató, donde destaca que sí, que esta huelga "dice mucho de España" y de que "es un gran país", pero también "de que los precios de la vivienda son todavía más grandes".

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