Ahora

Nos vamos a penaltis

VÍDEO | Álex Silvestre predice un agónico partido entre España y Portugal en el Mundial: "Con sufrimiento, pero vamos a ganar"

Álex Silvestre analiza la previa del encuentro de esta noche entre España y Portugal y deja en Zapeando su pronóstico, que cree que acabará en empate a uno hasta que lleguen los penaltis, donde "vamos a ganar".

Álex Silvestre analiza la previa del encuentro de esta noche entre España y Portugal y deja en Zapeando su pronóstico, que cree que acabará en empate a uno hasta que lleguen los penaltis, donde "vamos a ganar".

Esta noche España se mide a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial y Álex Silvestre hace la previa del partido en Zapeando, donde asegura que no le preocupa el estado de Cristiano Ronaldo, "porque no está bien", pero "si hay alguien que tiene esa habilidad de callar bocas es él".

El periodista deportivo señala los peligros de la selección de portuguesa y tiene claro que "hoy empieza el partido duro para España".

En el caso de España, apunta que recupera a Víctor Muñoz, mientras que el equipo está "mucho mejor": "Rodri coge forma, Lamine empieza a estar bien, Oyarzabal sigue marcando, qué mas se puede pedir", comenta.

Álex se atreve a imitar a Rafa Nadal y asegura que verá el partido desde su "academia" y, además, deja su pronóstico para el partido: "Los primeros 90 minutos, 1-1. En la prórroga seguiremos 1-1, nos iremos a los penaltis y ahí vamos a ganar", comenta el periodista, que asegura que "con sufrimiento, pero vamos a ganar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
  2. Última hora de los incendios en España | Preocupación por la evolución de los fuegos en Grazalema (Cádiz) y Sentmenat (Barcelona)
  3. La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial
  4. España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales
  5. Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno
  6. Pamplona da el pistoletazo de salida a los Sanfermines con el tradicional Chupinazo y con temperaturas extremas