VÍDEO | Álex Silvestre predice un agónico partido entre España y Portugal en el Mundial: "Con sufrimiento, pero vamos a ganar"

Álex Silvestre analiza la previa del encuentro de esta noche entre España y Portugal y deja en Zapeando su pronóstico, que cree que acabará en empate a uno hasta que lleguen los penaltis, donde "vamos a ganar".

Esta noche España se mide a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial y Álex Silvestre hace la previa del partido en Zapeando, donde asegura que no le preocupa el estado de Cristiano Ronaldo, "porque no está bien", pero "si hay alguien que tiene esa habilidad de callar bocas es él".

El periodista deportivo señala los peligros de la selección de portuguesa y tiene claro que "hoy empieza el partido duro para España".

En el caso de España, apunta que recupera a Víctor Muñoz, mientras que el equipo está "mucho mejor": "Rodri coge forma, Lamine empieza a estar bien, Oyarzabal sigue marcando, qué mas se puede pedir", comenta.

Álex se atreve a imitar a Rafa Nadal y asegura que verá el partido desde su "academia" y, además, deja su pronóstico para el partido: "Los primeros 90 minutos, 1-1. En la prórroga seguiremos 1-1, nos iremos a los penaltis y ahí vamos a ganar", comenta el periodista, que asegura que "con sufrimiento, pero vamos a ganar".

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