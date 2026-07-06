VÍDEO | Álex 'Roberto Carlos' Silvestre analiza la eliminación de Brasil del Mundial: "Nosotros salimos mucho más de fiesta"

Ayer Brasil perdía 2-1 contra la Noruega de Haaland y acababa eliminada del Mundial. Álex Silvestre recurre a su imitación de Roberto Carlos, mítico jugador de la 'canarinha', para valorar esta sorpresa y decepción.

Una de las grandes sorpresas de lo que va de Mundial ha sido la eliminación de Brasil, que ayer perdía 2-1 ante la Noruega de Haaland. Muchos aficionados no digirieron bien la derrota y acabaron destrozando sus televisores, literalmente.

Algunos mitos de la 'canarinha', como Ronaldo Nazario de Lima, ya han valorado la eliminación y han apuntado directamente al seleccionador, Carlo Ancelotti.

Álex Silvestre hace su magia y lleva a Zapeando la opinión de otro mito de la 'seleçao': Roberto Carlos, en otra más de sus ya habituales imitaciones durante este Mundial.

'Roberto Carlos' considera que la diferencia entre Brasil e Inglaterra, que sí que pasó a la siguiente ronda, es que "nosotros salimos mucho más de fiesta". "Romário si no salía no marcaba, Ronaldo las discotecas eran suyas y yo tengo 28 hijos", afirmaba.

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