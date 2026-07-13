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Semifinales del Mundial

VÍDEO | Álex Silvestre y las pelotas de Iñaki Urrutia coinciden en su pronóstico para el España-Francia: ¿pasaremos a la final?

Mañana España afronta el trascendental cruce de semifinales contra Francia y Álex Silvestre e Iñaki Urrutia hacen, cada uno a su estilo, sus pronósticos sobre quién llegará a la final del Mundial.

Mañana España afronta el trascendental cruce de semifinales contra Francia y Álex Silvestre e Iñaki Urrutia hacen, cada uno a su estilo, sus pronósticos sobre quién llegará a la final del Mundial.

Álex Silvestre vuelve a Zapeando a poco más de un día para que España se mida con Francia por una plaza en la final del Mundial. Una previa marcada por la polémica columna de Mariano Rajoy y por las declaraciones de Lamine Yamal que podrían extramotivar a 'Les Bleus'.

A pesar de todo, la previsión del periodista, según él "la más difícil después de Cabo Verde", es optimista: "Vamos a ganar 2-1 en la prórroga. 1-1 los 90 minutos y 2-1 en la segunda parte de la prórroga", explica.

Álex ve difícil que Mikel Merino vuelva a ser el héroe de 'La Roja' y en esta ocasión apuesta por Lamine Yamal.

Como en el último partido contra Bélgica las dotes adivinatorias de Iñaki Urrutia con sus huevos clavaron el resultado final, en esta ocasión cambia el método y apuesta por pelotas y un bidé. El resultado coincide con Silvestre: 2-1 para España.

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