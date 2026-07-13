VÍDEO | Haaland ya tiene su premio del Mundial: la 'Tigresa del Oriente' le dedica una canción al futbolista noruego

Erling Haaland ya no podrá ganar el Mundial, pero como premio de consolación se va con su propia canción de la 'Tigresa del Oriente'. Zapeando analiza en este vídeo este tema que "arrasa tu cabeza" como hacían los vikingos.

Maya Pixelskaya está triste porque lo único que le importaba del Mundial, Erling Haaland, ya no está. Sin embargo, el delantero noruego se lleva como premio algo mejor que una bota de oro o el reconocimiento al mejor jugador: su propia canción de la 'Tigresa del Oriente'.

"No es un humano, es Haaland", entona la artista peruana, para la que el futbolista es "un vikingo sin igual, es mitad androide, ha ha ha Haaland" al que manda "garritas del Oriente".

Una canción "muy vikinga" para Nacho García, ya que "entra en tu cabeza y te la arrasa como si fuera un poblado del siglo VIII".

María Gómez, sin embargo, defiende el tema de la 'Tigresa del Oriente', al que le ve mayor "nivel musical" que la canción de Cucurella que triunfó en la Eurocopa.

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