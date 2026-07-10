Los huevos de Iñaki Urrutia acertaron: así predijo el resultado del España-Bélgica en los cuartos del Mundial, en vídeo

Iñaki Urrutia sorprendió a Álex Silvestre con sus dotes de adivinación para saber lo que iba a pasar en el partido de España contra Bélgica del Mundial. Así predijo una victoria de la selección y, además, con gol belga.

En la visita de Álex Silvestre a Zapeando para analizar las horas previas al crucial partido entre España y Bélgica en los cuartos del Mundial, Iñaki Urrutia sorprendió con un "método infalible" para adivinar el resultado del partido: "Chocar un huevo contra otro".

El sistema es sencillo: se cogen dos huevos, uno de una caja de un equipo y otro de la huevera del contrario. Se chocan y el que se rompa es el del equipo perdedor.

El zapeador hacía una demostración en directo "con la misma fiabilidad con la que Nostradamus decía qué tiempo iba a hacer el fin de semana" y daba como resultado una derrota de Bélgica.

Sin embargo, y aquí llega el matiz de que Iñaki no solo predijo la victoria de España, sino también el gol de Bélgica, en el huevo de España se encontró una grieta: "Tengo una rajilla, creo que va a haber un gol de Bélgica", afirmaba.

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