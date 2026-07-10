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Música

VÍDEO | Virginia Riezu lo da todo bailando 'Tacatà' de Tacabro: "¡Vamos, mi peña, que es viernes y hay partido!"

La zapeadora destaca siempre por sus bailes y, como es de esperar, se deja llevar por el ritmo de esta conocida canción veraniega. No te pierdas su 'actuación' en el vídeo principal.

La zapeadora destaca siempre por sus bailes y, como es de esperar, se deja llevar por el ritmo de esta conocida canción veraniega. No te pierdas su 'actuación' en el vídeo principal.

Zapeando ha comenzado con ritmo. Dani Mateo ha pedido que el programa empiece con "una cancioncilla" y, como ha añadido, "estando aquí Virginia...". "Y hoy no está Quique Peinado para frenarme", apunta Riezu.

El presentador cuenta que habían pedido Lorna y Héctor y Tito, pero, como desvela, ha preferido "traer a colación" otro tema veraniego muy popular: 'Tacatà' de Tacabro. "No sé si está por encima la letra o la música", comenta Dani.

Todos los zapeadores comienzan a bailar y aplaudir en su asiento, pero Virginia no puede evitar levantarse y darlo todo bailando. La zapeadora se dirige también al público para animarlos a bailar.

Virginia, incluso, se sube encima de la mesa a bailar. "¡Vamos, mi peña, que es viernes y hay partido!", grita. "No sé ni para qué preparamos contenido", concluye Dani, "si con la música y Virginia bailando...".

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