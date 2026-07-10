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Cuartos de final del Mundial

Álex Silvestre prevé una victoria de España contra Bélgica: "2-0 se va a llevar Courtois"

Álex Silvestre reconoce que ya está pensando en un hipotético cruce entre España y Francia en semifinales del Mundial y prevé que esta noche la selección ganará a Bélgica. Los huevos de Iñaki Urrutia lo confirman.

Álex Silvestre reconoce que ya está pensando en un hipotético cruce entre España y Francia en semifinales del Mundial y prevé que esta noche la selección ganará a Bélgica. Los huevos de Iñaki Urrutia lo confirman.

Quedan pocas horas para el partido entre España y Bélgica donde está en juego una plaza para las semifinales del Mundial, donde ya espera Francia.

Álex Silvestre analiza en Zapeando cómo está la selección, y sobre todo Lamine Yamal, antes de este trascendental encuentro y nos deja su ya habitual previsión sobre el resultado.

"Hoy vamos a ganar, 2-0 se va a llevar Courtois", afirma rotundo el periodista, que reconoce que ya está pensando en Francia.

Sin embargo, hoy Iñaki Urrutia compite con Álex como 'pitoniso' del fútbol y muestra una forma "infalible" de adivinar el resultado del España-Bélgica: chocar un huevo contra otro.

Un huevo es un equipo, otro huevo el otro y el que se rompe dice cuál de los dos es el que va a perder. Iñaki hace la demostración práctica y coincide con el pronóstico de Álex: España gana.

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