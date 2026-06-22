VíDEO | Álex Silvestre desvela cuál es hasta el momento la mayor decepción del Mundial: "Creo que no va a pasar"

Álex Silvestre analiza en Zapeando la actualidad del Mundial y valora la prematura eliminación de Turquía y la decepción que hasta el momento supone Uruguay, precisamente la próxima rival de España.

España recuperó el buen rumbo por el Mundial después de su victoria rotunda ante Arabia Saudí por 4-0. Sin embargo, hay otras selecciones que no han tenido la misma suerte y ya están fuera de la competición.

Es el caso de Turquía, que después de perder sus dos partidos a pesar de arrasar en cifras de posesión del balón, ha quedado eliminada. Todo ello para desesperación de sus aficionados, entre ellos el presentador de "El Chiringuito turco", que perdía los papeles intentando explicar la situación.

"Somos hermanitas de la caridad en El Chiringuito al lado de esto", reacciona Álex Silvestre, que además de hacer su 'porra' para el próximo España-Uruguay, también analiza las que para él son en este momento las grandes decepciones del Mundial.

"Si cae eliminada, la mayor decepción que estamos viendo hasta el momento, a parte de Senegal, es Uruguay", afirma el periodista, al que le decepcionaría que no pasara, pero lo tiene claro: "Creo que no va a pasar".

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