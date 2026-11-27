Nuestro experto en cine ha traído a Zapeando la noticia sobre la nueva app que te avisa para ir al baño en el cine y no perderte nada importante, 'RunPee' . "Yo me la voy a bajar en cuanto salga".

La aplicación se llama 'RunPee', la traducción al español de "corre a mear". Tal como explica nuestro experto en cine, Alberto Rey: "Es una aplicación que sincronizas con el inicio de la película y te indica cuando puedes salir a hacer pis sin que te pierdas algo importante de la película".

"Esto es lo que necesita la humanidad para avanzar", comenta Nacho García. El funcionamiento consiste en que la aplicación vibra 30 segundos antes del momento menos importante de la película, te da "el pistoletazo para al baño". Además, la aplicación te avisa si ese transcurso de tiempo es largo o corto.

"Yo me la voy a bajar en cuanto salga", afirma con todo el entusiasmo Alberto. A la vista hay próximos estrenos de cine de 4 horas de duración y como el experto habitúa en ir acompañado a la sala de cine con un litro de refresco, ¡le hace falta la app!: "Desde ya pido el Premio Nobel de la Paz al diseñador de la app".

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