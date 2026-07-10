VÍDEO | 'Aitanacha' cuenta cómo se ha roto el dedo: "Me chafó el dedo de las palabrotas..."

Nacho García se convierte, de nuevo, en su particular versión de Aitana después de que la artista haya sufrido un pequeño accidente. Dale al play para ver su divertida imitación.

Aitana ha sufrido un pequeño percance: se ha roto un dedo. La cantante ha subido una fotografía a su canal de WhatsApp mostrando sus dedos entablillados. Además, también ha publicado un mensaje de audio para tranquilizar a sus fans y contarles que, a pesar de este accidente, va a actuar igual.

Zapeando, por fortuna, tiene 'línea directa' con la artista y recibe a 'Aitanacha' para saber cómo está llevando su accidente. "Ahora eres supertullida", le dice Virginia Riezu. "Sí, bastante", responde ella. La 'cantante' confiesa estar un poco dolorida, "pero bien".

'Aitanacha' explica que, por suerte, le han quitado las tablillas y le han dejado un vendaje "prácticamente invisible que solo van a ver los que estén en las primeras filas". La 'cantante' explica que estaba con Plex, su pareja, "echando un pulso de dedos".

"Como él es tan fuerte me chafó el dedo de las palabrotas", cuenta, "y ahora ya no puedo decir 'fuck you'". "¿Crees que vas a poder hacer el concierto de hoy sin problemas?", pregunta Dani Mateo. "Sí, mientras nadie me toque el dedo...", responde ella.

Virginia le toca el dedo que se ha roto y, automáticamente, a 'Aitanacha' le cambia la voz. Poco después, vuelve a su voz 'normal' y explica que está bien, pero cuando baila parece un Teletubbie. "Me va a costar hacer mi baile, pero haré lo que pueda", indica.

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