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Alberto Rey sentencia a Dwayne Johnson en 'Vaiana', en vídeo: "Hay una gran travesti de RuPaul dentro de él"

Esta semana ha llegado a los cines de España la versión de acción real de esta popular película de animación. El film está protagonizado por 'La Roca', como Maui, y Catherine Lagaʻaia, como Vaiana.

Esta semana ha llegado a los cines de España la versión de acción real de esta popular película de animación. El film está protagonizado por 'La Roca', como Maui, y Catherine Lagaʻaia, como Vaiana.

La versión en acción real de 'Vaiana' llega a los cines de nuestro país. La película está protagonizada por una joven que recibe la llamada del océano para devolver la prosperidad a su pueblo. Para conseguirlo, se embarca en una travesía más allá de su isla, acompañada por Maui, un semidios.

Dwayne Johnson, 'La Roca', es el encargado de dar vida al personaje. Una labor que también llevó a cabo en la versión animada del film, donde puso voz al semidios. Alberto Rey expone que en su sección el intenta hablar sobre películas infantiles "que entretienen a los niños y que no ponen a sus padres a prueba". "No es el caso", sentencia.

El periodista señala que 'Vaiana' "es perfecta para niños, pero para los padres es un viaje un poquitín chungo". Rey expone que este personaje es muy querido por los más pequeños, pero, a los adultos, "nos da un poco igual, no nos pertenece generacionalmente".

"'Vaiana' es un poco 'Avatar', porque tiene esta cosa ecologista un poco mística, un poco 'Waterworld' y un mucho la exhibición de sus protagonistas, Catherine Lagaʻaia, que es muy solvente, pero está infantilizadísima, y Dwayne Johnson con unas pelucas increíbles", expone el periodista, "hay una gran travesti de RuPaul dentro de él queriendo salir".

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