VÍDEO | La IA te muestra cómo sería Haaland si fuera de otro país: "Ha valido la pena secar todos esos pozos de agua para esta obra maestra"

La inteligencia artificial ha llevado a otro nivel los memes durante el Mundial y, como muestra, este vídeo que convierte a Haaland en brasileño, uruguayo, mexicano y hasta senegalés.

Si alguna vez te has preguntado cómo sería Erling Haaland si fuera de otro país, la inteligencia artificial ha encontrado la respuesta. Si nunca te lo habías preguntado, "normal porque la pregunta es tontísima", apunta Iñaki Urrutia.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver al goleador noruego bebiendo cerveza como si fuera alemán, una caipirinha brasileña y comiendo tacos al más puro estilo mexicano con bigote, una bagette francesa o hasta la comida típica de Senegal y China, sin olvidar un buen mate uruguayo.

"Ha valido la pena secar todos esos pozos de agua para que la IA haga esta obra maestra", ironiza Maya Pixelskaya.

Aunque considera que "es difícil quedarse con uno", la zapeadora elige como sus favoritos el Haaland oriental, "el primero chino natural que ven nuestros ojos"; el Haaland francés, "que parece que vaya a hacer de Pier Nodoyuna en el remake de 'Los autos locos'", y el Haaland charrúa, "que no se sabe si anima a Uruguay o regenta un chiringuito en Los Caños de Meca".

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