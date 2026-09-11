VÍDEO | Quique Peinado, tras la última ocurrencia de Trump: "¿Qué diferencia hay entre votarle e ir al infierno..."

El discurso del presidente de EEUU ha llamado la atención en el plató: "Lo siento, pero hay que poner a cero el contador de días sin que la líe Donald".

El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Convención Republicana de Dallas (Texas) ha provocado un hilarante momento en el plató de Zapeando. "Lo siento, pero hay que poner a cero el contador de días sin que la líe Donald", ha introducido Iñaki Urrutia.

Tras esto han puesto las imágenes del momento. "Levantad la mano derecha, por favor", ha pedido el republicano, ante lo que los presentes le han seguido repitiendo a continuación sus palabras.

"¡Yo juro! Ante el mejor presidente de la historia de EEUU. Que nos quiere tanto que ni siquiera puede respirar. Que saldré con mi familia y mis amigos. Lo haré de todas formas. No me importa si estoy inscrito o no, voy a intentar hacer trampa a más no poder, como hacen ellos. Y vamos a votar el 3 de noviembre o vamos a votar antes de esa fecha", ha dicho el presidente estadounidense.

Y ha agregado: "¿Sabéis lo que pasa si no votáis? Os vais al infierno, lo sabéis, ¿vale? O vais al infierno y no quiero que os pase eso. ¡Así que, por favor, id a votar!".

"¿Dónde están los ojos de Donald Trump?", ha preguntado Quique Peinado al escucharlo. "¿Qué diferencia hay entre no votar a Trump e ir al infierno y votarle y que sea presidente de los Estados Unidos? Ninguna", ha asegurado.

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