Abel Caballero demuestra sus dotes para el break dance: "Somos mejores que los de Nueva York"

El alcalde de Vigo ha subido a sus redes un divertido vídeo en el que demuestra que se atreve con todo. Caballero acudía hace unos días al Festival O Marisquiño y no duda en ir en bici o bailar.

Estos días Vigo ha acogido el Festival O Marisquiño, un evento dedicado a la cultura urbana y los deportes de acción. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, no ha faltado a esta cita y se ha atrevido, entre otras cosas montando en bici.

"Me parece tan jefazo, de verdad", comenta Isabel Forner, al ver al regidor vigués subido a una bicicleta. "Ahí va, con energía cero de ir a subir por una rampa, con toda tranquilidad a tres por hora", añade Nacho García.

El zapeador comenta que el alcalde debía "dar ejemplo" y por ello no hizo un grafiti, pero, en cambio, sí que se atrevía a bailar un poco de break dance. Como se puede ver en las imágenes, Caballero comienza moviéndose de un lado a otro moviendo los brazos, mientras la gente le anima.

Después, se arrodilla y se atreve con otro paso: se sienta en el suelo y comienza a dar vueltas impulsándose con las manos y los pies. "A mí lo que más me importa es que Vigo, hoy, en la capital del mundo del break dance", afirma el alcalde. "Somos mejores que los de Nueva York", añade Caballero.

"Qué obsesion tiene con quedar siempre por encima de Nueva York", afirma Maya Pixelskaya, "cualquier día compra un King Kong y lo sube a la basílica". "Le está pasando algo que le pasa a algún tipo de gente cuando se hace mayor: cada vez se parece más a Joaquín Reyes haciendo de Abel Caballero", comenta Quique Peinado.