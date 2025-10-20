Angelina Jolie, Julia Roberts, Amal Clooney... el vídeo de los mejores looks de las famosas

"Qué elegante es Amal Clooney", destaca Alfonso Arús al analizar en este vídeo los últimos looks elegidos por las famosas para acudir a diferentes eventos.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las últimas apariciones de las famosas. Por ejemplo, Julia Roberts, que se encuentra presentando su última película, 'Caza de brujas', "que está generando mucha expectación y controversia a la vez". Por otro lado, George Clooney y Amal Clooney han deslumbrado en la presentación de 'Jay Kelly', la última película del actor.

"Es muy elegante Amal Clooney", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que "siempre está muy acertada". Por su parte, Naomi Campbell "ha ejercido de anfitriona con esa simpatía que le caracteriza", ironiza Alfonso Arús al enseñar cómo la modelo ha lucido un vestido con la bandera de Reino Unido en un baile benéfico.

Por otro lado, Angelina Jolie ha reaparecido en el Festival de Roma con un vestido negro de Alberta Ferretti en la presentación de su última película, 'Couture'.

