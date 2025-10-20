El vídeo de la bonita boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres con Mariló Montero de madrina

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero se ha casado con su novia, Blanca Llandres, con la que, además, está esperando su primer hijo.

Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, se ha casado con Blanca Llandres, con la que espera su primer hijo, en Sanlúcar de Barrameda, donde también ha destacado la presencia de su hermana, la modelo Rocío Crusset, con un espectacular vestido amarillo.

Por su parte, la madrina, Mariló, ha lucido un aplaudido vestido azul claro. Por su parte, el padre del novio ha afirmado que ha sido "la boda más bonita". "No es pasión de padre, pero es la ceremonia y boda más hermosa que he ido en mi vida", ha asegurado el periodista, que ha afirmado que todos se han emocionado aunque, sin duda, "el más emocionado es el novio".

Se casa la hija de Antonio Banderas

Otra boda del fin de semana que ha causado gran expectación es la de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha dado el 'sí, quiero', con el economista Alex Gruszynski en una ceremonia íntima en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine en Valladolid, rodeada de su familia y numerosas estrellas de Hollywood. Una espectacular boda de más de 200 invitados, entre las que se encontraban las hijas de Barack Obama.

"Fue lo típico de siempre, con el 'sí quiero' y los anillos", ha explicado Antonio Banderas en este vídeo, donde ha detallado que "ha sido muy emotivo y muy emocionante".

