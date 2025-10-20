Zascas
Anita Matamoros defiende a Leire Martínez en este vídeo: "A La Oreja de Van Gogh se la cargará su propia ambición"
"Leire ha tenido que estar soportando la comparativa eterna con Amaia", asegura Anita Matamoros, que afirma que Leire Martínez "se merecía mucho más respeto" por parte de La Oreja de Van Gogh.
Después de confirmarse la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh,Leire Martínez ha cantando 'El último vals' en la gala benéfica de Cadena 100, donde también ha realizado sus primeras declaraciones al respecto. "En abril hablé de lo que hablé con 'Mi nombre'", ha asegurado la artistas vasca respecto a su primer tema en solitario. Además, Leire Martínez ha insistido en que "el capítulo se cerraba ahí" y ha afirmado que todo lo que la banda decida le parecerá "bien".
Pero no solo Leire ha hablado, otros rostros conocidos también han querido dar su opinión sobre este regreso. Es el caso de Boris Izaguirre o la influencer Anita Matamoros, quien ha protagonizado este vídeo defendiendo a Leire Martínez.
"A La Oreja de Van Gogh se la va a cargar su propia ambición", ha asegurado la influencer, que ha criticado "el comunicado que se dio hace meses de que se iba Leire sin un solo gracias tras 17 años al pie del cañón sacando hitazos y soportando la comparativa con Amaia Montero".
"No estoy en contra del regreso de Amaia, estoy en contra de cómo se han hecho las cosas con Leire", ha asegurado Anita Matamoros, que ha insistido en que Leire Martínez "se merecía mucho más respeto, claridad y transparencia".
