Alfonso Arús, tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Se podría haber hecho de forma más elegante"

"Se podía haber hecho de una forma más elegante", sentencia Alfonso Arús, que recuerda en este vídeo que Leire Martínez "ha estado más años que la propia Amaia" en La Oreja de Van Gogh,

Anita Matamoros ha protagonizado este vídeo defendiendo a Leire Martínez y lanzando varias 'zascas' a La Oreja de Van Gogh tras confirmarse la vuelta de Amaia Montero. "A La Oreja de Van Gogh se la va a cargar su propia ambición", ha asegurado la influencer, que ha criticado "el comunicado que se dio hace meses de que se iba Leire sin un solo gracias tras 17 años al pie del cañón sacando hitazos y soportando la comparativa con Amaia Montero".

"No estoy en contra del regreso de Amaia, estoy en contra de cómo se han hecho las cosas con Leire", ha asegurado Anita Matamoros, que ha insistido en que Leire Martínez "se merecía mucho más respeto, claridad y transparencia". Una opinión que comparte Alfonso Arús, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia y explica que "en redes hay otra vez división".

"Se podía haber hecho de una forma más elegante", sentencia Alfonso Arús, que recuerda que Leire Martínez "ha estado más años que la propia Amaia en la banda".

