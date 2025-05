Vicki Martín Berrocal recuerda cuando su madre le contó que tenía una hermana secreta: "Me dijo que era una cosa muy normal"

Ayer Vicky Martín Berrocal y su madre Victoria visitaron 'El Hormiguero' para presentar su documental 'Las Berrocal', en el que muestran cómo es su vida muy poco cotidiana. De hecho, Zapeando convierte sus anécdotas en el programa de Pablo Motos en el culebrón 'Rebujito con aroma de Berrocal'.

La madre de Vicky explicó que mientras ella y sus hijas vivían felices en Huelva, su marido, José Luis Martín, tenía otra familia en La Moraleja. "Me quedé muerta" afirmaba Victoria, que contaba que la noche que lo descubrió no le dijo nada.

Sin embargo, la cosa no queda ahí, porque Victoria también desveló que tenía una hermana secreta. Vicki Martín Berrocal recordó el momento en el que su madre se lo dijo, asegurando que era "una cosa muy normal, la gente tiene hermanos". "Ya, pero tengo 52 años y no me he enterado".

La madre de Vicky explicaba que había ido a casa de su hermana secreta e incluso ya había conocido a su familia, mientras su hija comentaba que "yo todavía no la conozco". "Está pensando 'que no me salgan más familiares, que en Navidad no hay sillas para todos'", comenta Isabel Forner, que recomienda ver el documental de las Berrocal porque "superan a las Kardashian en contenido".