La táctica "extrema" de una abuela para que el bebé le deje de agarrar el pelo

Con la fuerza que podría tener un superhéroe este bebé agarra del pelo a su 'yaya' hasta el punto que la abuelita tiene que idear un plan para que el pequeño le suelte de una vez.

Los bebés nacen con un reflejo de agarre que muchas veces nos dejan alucinados al ver la fuerza que pueden llegar a hacer siendo tan pequeños.

Desde tomar objetos con un brío sorprendente para su tamaño a tirones de pelo, como es el caso de este viral que mostró en una pasada temporada Alfonso Arús.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, la abuela se acerca a saludar a su nieto cuando este la agarra del pelo con fuerza sin dejar de soltar. La 'yaya' no se queda atrás y al ver que el pequeño no da su brazo a torcer decide emplear la misma táctica.

Para Alfonso Arús este efecto reflejo es un poco "extremo". "Estarán un buen rato así porque el bebé no parece tener muchas ganas de soltar", bromeó el presentador del programa.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.