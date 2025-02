Verdeliss explica por qué decidio participar en el 'World Marathon Challenge': "Hace tiempo que se me fue la olla"

Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, visita Zapeando después de haber superado el 'World Marathon Challenge' que consistía en correr siete maratones en siete días. La influencer decidió llevar a cabo este impresionante reto, que la llevo a correr un total de 295 kilómetros, para recaudar dinero para una niña llamada Claudia, diagnosticada con el Síndrome de Menke-Hennekam.

Dani Mateo pregunta a la influencer cómo se le ocurrió participar en este reto."Hace mucho que se me fue la olla", responde Estefanía. "Cuando corrí mi primer maratón me sentí super poderosa", explica. Además, comparte que esto coincidió con "esta crisis vital cuando nos acercamos a los 40". En ese momento se planteó su primer reto: correr 12 maratones en 12 meses. "Eso era el reto tranquilito", comenta Nacho García. "El de voy a por el pan", añade Cristina Pedroche.

Verdeliss cuenta que se inscribió en el 'World Marathon Challenge' hace un año pero no lo contó hasta que quedaba muy poco para celebrarse. El reto para ella no fue fácil ya que, en alguna de las carreras, llegar a la meta sufrió realmente. "En el maratón de Miami me encontré de bruces con lo que suponía un desafío así", explica, "te piensas que son correr maratones pero es una prueba de ultradistancia". "La fatiga se va a acumulando y en esa maratón me hizo efecto la falta de recuperación", añade.