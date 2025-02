La increíble historia deportiva de Verdeliss: ¡Completa siete maratones en siete días seguidos!

Se agotan los calificativos para hablar del hito que ha conseguido Estefanía Unzu. La atleta de 39 años que saltó a la fama por su faceta de influencer ha conseguido una auténtica proeza que no se conoce en el atletismo mundial.

La española se ha proclamado vencedora del 'World Marathon Challenge'. La prueba conformada por siete maratones en siete localizaciones distintas del planeta, una prueba por continente, y tan solo en siete días. Todo un desafío que pone a prueba los límites del ser humano.

Y es que Estefanía ha mostrado una superioridad implacable en el desafío, ganando seis de las siete pruebas que conforman el calendario: Antártida, Ciudad del Cabo, Perth, Dubai, Madrid y Fortaleza. El punto de partida del 'World Marathon Challenge' fue en el continente helado.

Además, ha certificado su récord Guinness de la competición en la última maratón celebrada en Miami. En ella, Verdeliss no consiguió ganar y sufrió los propios límites del cuerpo. "He estado vomitando toda la carrera, pero he tirado de corazón por mi familia y por toda la gente que me estaba apoyando", ha manifestado la atleta navarra.

Este hito de Verdeliss lo ha culminado con una dedicatoria muy especial: ayudar a Claudia, una chica de 6 años que sufre el síndrome de Menke-Hennekam. Una enfermedad que padecen 81 personas en el mundo y que presenta severas afectaciones neurológicas. La influencer ha visibilizado el caso de la joven y ha sido su principal inspiración para hacer historia.