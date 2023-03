Valeria Ros se somete en el plató de Zapeando a la pregunta heavy de una espectadora: ¿cuál es el zapeador que descubrió antes el onanismo? "El primero es Iñaki, que es un pajillero...", afirma Valeria Ros, desatando las risas de todo el plató: "Si te das cuenta, en todas las fotos que sale Iñaki Urrutia hay una mano que no está".

"El siguiente es Quique", explica la zapeadora vasca de su ranking: "Quique se pone una cámara". "A Miki le gusta más cuando está de resaca", explica Valeria Ros, que destaca que cree que Miki Nadal descubrió el onanismo a los 19 años.

"Dani Mateo lo descubrió también a los 19 años", declara Valeria Ros, que destaca que no lo ha probado en la vida: "Era tan cristiana que pensaba que me estaba viendo dios". "Yo creo que no se ha enterado de qué va esto", destaca Iñaki Urrutia, entre risas.