El primer programa de la nueva edición de 'Tu cara me suena' arrasa en audiencia, pero Dani Mateo cree que "debería haber paralizado el mundo" por la actuación de Valeria Ros. La zapeadora imitaba a Britney Spears con su canción 'Gimme more', aunque reconoce que su actuación "era Britney en un momento de los malos".

"Nunca he bailado ni he cantado y había que sincronizar las dos. Yo solo sé hacer una cosa a la vez y hay veces que se me olvidó cantar, un agobio...", confiesa la de Getxo, que comenta que el reto fue un "mix dificilísimo".

El presentador afirma que les están poniendo retos muy difíciles, del nivel de su prueba de 'El desafío' y María Gómez asegura que era la prueba más difícil y que Ros fue la que mejor lo hizo. Puedes ver la conexión completa en el vídeo principal de la noticia.