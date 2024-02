"Los españoles no somos tan románticos como pensamos", comenta Dani Mateo, ya que según una encuesta de la aplicación Freenow, cuatro de cada 10 parejas de nuestro país no celebran San Valentín. Mientras que en Europa, la media de parejas que no lo celebra es solo de dos de cada 10.

"Al precio que están las rosas y los bombones, lo puedo llegar a entender", admite el presentador de Zapeando, que apunta en tono de broma que "hay gente que se está dejando este día para ahorrarse el regalo y vuelve mañana".

Sin embargo, Valeria Ros reconoce que es "súper romántica" y cuenta lo que hubiera hecho en este día de los enamorados si tuviera pareja. Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia.