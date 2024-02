El Maestro Joao visita Zapeando para hacer un repaso a las compatibilidades de los horóscopos. El vidente también ha analizado la compatibilidad de varias parejas muy mediáticas para consultar si los astros auguran una relación duradera. Una de estas parejas es la formada por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo. Ambos pasarán por el altar en próximo seis de abril.

El alcalde es Aries mientras que su pareja es Escorpio. ¿Funciona esta combinación de signos? El Maestro Joao no se corta y explica que "son dos signos que juntos no levantan pasión, no levantan nada". "La relación será muy cordial, muy mona... pero ya, no veo pasión", sentencia.

Dani Mateo responde extrañado: "¿No ves al alcalde de Madrid un hombre de fuego?". El vidente añade que el signo de Martínez-Almeida sí que tiene su pasión, "es rebeldillo", pero el de ella no.