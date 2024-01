Valeria Ros podría no ser la única zapeadora con un fantasma en su cuerpo. Lo localizaba el Maestro Joao con su detector de fantasmas, que vuelve a traer para comprobar si le ocurre lo mismo o no a Isabel Forner.

La periodista estornuda de repente y comenta: "Ojo que es el fantasma que me está dando frío". Aunque se pone seria y dice estar convencida de que no van a encontrar ninguna presencia. Este recorre el cuerpo de la zapeadora con el aparato pero no parece dar señales hasta que llega a su cabeza.

"¡Es el ángel de la guarda!", grita emocionada, ante lo que Joao apunta que "tiene el chacra de aquí muy abierto" y explica que "tiene una presencia sobre su cabeza que intenta entrar" en su cuerpo. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.