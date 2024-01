¿Es posible detectar fantasmas con una app del móvil? Selena Gómez confesaba hace algunos años que creía en la existencia de los fantasmas y, por eso, tenía una aplicación instalada en su teléfono para localizar espíritus.

"Creo que la han timado", señala el Maestro Joao, pues explica que el móvil es un emisor de radiofrecuencias, no un receptor. Así que "aunque ella utilice la app, no va a detectar algo que hay porque lo que hace es soltar frecuencias no recogiéndolas".

"Le recomiendo un traductor para que yo la entienda en castellano, que le irá mejor", comenta, y añade que la actriz y cantante es "muy mona pero timada".