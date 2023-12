En Zapeando se han propuesto escoger las mejores conspiraciones y teorías que han surgido a lo largo de este año. Estas han sido recopiladas por la cuenta de la red social 'X' 'Negacionistas out of context'. Quique Peinado ha escogido una teoría en la que una usuaria de Instagram expone una curiosa explicación sobre genética.

Como cuenta Peinado, "todo empezó cuando una influencer publicó una foto". En la imagen se podía ver a un chico con una bebé en brazos y esta fotografía generó un debate sobre si la pequeña era su hija o no. Una usuaria llamada Paula se pregunta: "¿Es su hija?".

Otra usuaria, Laurita, contestó a Paula que no y, además, lo acompañó de una llamativa explicación: "No tiene los mismos tatuajes que él ni en la cara ni en las manos". Paula se tomó a risa esa respuesta pero Laurita, no contenta con ello, extendió su explicación para intentar demostrar su teoría. No te pierdas su respuesta en el vídeo principal.