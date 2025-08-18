La historia de Mar, madre de dos niños que acuden a Atención Temprana en Cantabria: "Te sonríen más, te abrazan más y juegan"

En este vídeo de El Intermedio, Inés Rodríguez entrevistó a Mar Díaz, madre de dos niños atendidos por el servicio de Atención Temprana de Cantabria. La historia de su familia refleja la importancia de la detección precoz, la intervención pública y el impacto de este programa.

Mar explica que cuando sus hijos tenían 15 y 18 meses, tanto ella como el resto de la familia vieron que algo no estaba del todo bien. "La pediatra, inmediatamente, detectó una necesidad", recuerda y añade que rápidamente pusieron en marcha el protocolo.

Lo primero que trabajaron sus hijos en las sesiones fue la atención y la estimulación. "Los niños no hablaban porque tenían una dificultada para respirar", explica Mar Díaz a la reportera y comenta que los llegaron a operar y que gracias a ello "empezaron a hablar".

Por otro lado, Mar agradece todos al equipo que se han esforzado en que sus hijos mejorasen. "Están interactuando en la familia, te sonríen más, te abrazan más, te besan, te cuenta, juegan contigo…", comenta emocionada.

Asimismo, también agradece que este servicio lo den la sanidad pública totalmente gratis en Cantabria, pues si no, no se lo podría haber permitido: "La sanidad privada es carísima".

