"Tengo amigas que llevan el traje de novia en el maletero, y no": Raquel Perera desvela cómo elegir a la pareja ideal

Raquel Perera explica en este vídeo qué tres sencillas cosas hacen falta para elegir a la pareja más adecuada para nosotros, si bien también recuerda que "estar desesperada por la vida no viene bien".

Raquel Perera habla en su sección sobre algo tan aparentemente sencillo, pero tan difícil en realidad como elegir a la pareja más adecuada. Por ello, en el vídeo sobre estas líneas explica qué tres cosas son necesarias para encontrar a ese chico o chica ideal.

"Madurez, criterio y suerte", señala la coach emocional en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que, si bien las dos primeras "dependen un poquito de nosotros, la última la pone la vida".

Raquel también confiesa que "tengo amigas que llevan el traje de novia en el maletero" y que en esta cuestión "estar desesperada por la vida no viene bien". Para ello, propone un aprendizaje para tomar "mejores decisiones amorosas" que pasa por conocerse a uno mismo, entender qué necesitamos de una relación, lo que no deseamos y "no solamente fijarnos en lo que es superficial".

Además, explica que también es importante "atreverse a elegir": "Hay veces que nos conformamos con que nos elijan a nosotros", comenta.