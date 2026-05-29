Marina Comes revela el secreto de los pasteles de Belém de Portugal: "Es la receta más blindada de la historia"

Nuestra viajera favorita Marina Comes nos lleva a recorrer los mejores rincones de Portugal y nos revela algunas curiosidades que a lo mejor no sabíamos de la preciosa ciudad de Lisboa. Da al play para conocerlo todo.

Marina Comes vuelve a Zapeando para contarnos todos los secretos de Lisboa. Nuestra viajera favorita confiesa que cuando anunció dónde sería su viaje muchos espectadores decían ¡ay, Lisboa me encanta! Así que pensé, "como ya es una ciudad bastante conocida, os voy a dar cuatro pinceladas de la ciudad.

"Muy poca gente sabe que Lisboa es una ciudad más antigua que Roma. 3000 años de historia, fundada por los fenicios y comparte con Roma el mismo apodo, 'La ciudad de las siete colinas'. La diferencia es que en Roma hay siete colinas de verdad y en Lisboa, no sé por qué se olvidaron de la octava, son ocho colinas que marcan mucho la forma de la ciudad, con sus barrios altos, sus barrios bajos y esa cantidad de miradores que hacen de Lisboa esa ciudad tan especial al atardecer", explica Comes.

Otra curiosidad de la ciudad es que, revela Comes, "Liboa se considera que es la cuarta ciudad del mundo con más hombres guapos, solo superada por Ámsterdam, Estocolmo y Nueva York". Según nuestra viajera, "sí, son guapetes".

Ahora bien, entramos de lleno en uno de los secretos mejor guardados de la ciudad, y son los pasteles de Belém, que en el resto de Portugal, cuenta Comes, los llaman pasteles de nata. "La de los pasteles de Belém, después de la receta de la Coca-Cola, es la receta más más blindada de la historia. Los encontramos en todo Portugal, pero el origen viene de los pasteles de Belém".

"La confitería de Belén tiene la receta que les dio un monje del Monasterio de los Jerónimos, que está en ese mismo barrio. Antes de morir, les dio esta receta y solo la saben cinco personas que la tienen en la cabeza y nunca se ha escrito para que no trascienda en ningún lugar.

Es más, "estas cinco personas no pueden ni viajar juntas por si les pasase algo y se dejasen de fabricar estos famosos pasteles de Belén. De verdad, que esto es verdad", añade y concluye Comes, ante los divertidos comentarios de nuestros zapeadores.

En el vídeo podemos ver además toda la ruta que nuestra viajera nos hace por todo Portugal, por los rincones más bonitos del pais. El primero de ellos, Sintra, una ciudad que está a apenas 20 minutos de Liboa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido