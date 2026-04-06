Boticaria García explica, en vídeo, por qué son tan novedosos los nuevos medicamentos para tratar la migraña

La farmacéutica cuenta en Zapeando cómo funciona una nueva medicación, basada en muchos años de investigación en neurobiología, para tratar esta enfermedad neurológica y qué los diferencia de los fármacos existentes.

La migraña es una enfermedad neurológica que provoca intensos dolores de cabeza que pueden durar días. Pero, como anuncia Boticaria García, hay nuevos fármacos para combatir esta enfermedad. "No es magia", señala la farmacéutica, "son nuevos fármacos con ciencia basada en muchos años de investigación en neurobiología".

Boticaria explica que existe una molécula que se llama CGRP, relacionada con el gen de la calcitonina. "Lo importante es entender que es una molécula que es como una especie de amplificador de dolor", explica.

"Cuando tienes un ataque de migraña, se activa una red de nervios, de vasos sanguíneos en la cabeza, de capilares que transmiten dolor", indica. En ese momento, como expone, se libera esa molécula que provoca que se dilaten los vasos sanguíneos, que se activen las neuronas del dolor y que se favorezca la inflación. Todo eso provoca ese dolor pulsátil tan característicos de la migraña y que, además, lleva asociado otros síntomas como náuseas, la intolerancia a la luz o al ruido.

Boticaria explica que estos nuevos fármacos no eliminan la molécula del dolor, sino que impiden que esta haga su trabajo. Esto supone una mejora con respecto a los fármacos existentes ya que, como indica la farmacéutica, mejoran la precisión. "Hasta ahora lo que utilizábamos eran tratamientos eficaces, pero con un efecto vasoconstrictor", expone, algo que podía suponer un problema para personas con riesgos del corazón.

"Estos nuevos fármacos no provocan efecto en los vasos sanguíneos y los hacen más seguros", señala, "son más específicos, pueden ser más tolerados". Otra de las grandes novedades es que "permite actuar en dos momentos": "Se puede usar cuando el dolor ya ha empezado para bloquear la señal, pero también para prevenir".

La farmacéutica indica que se puede tomar de manera regular para reducir la frecuencia de los ataques. "Esto es súper importante porque cambia el enfoque", indica, "ya no solo reaccionamos cuando aparece el dolor, sino que lo podemos evitar".

A pesar de ello, Boticaria indica que la migraña es una enfermedad "muy compleja" y que, por ese motivo, estos nuevos fármacos, aunque no signifiquen erradicar la migraña, "pueden reducir el impacto muy significativamente".

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