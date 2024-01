'El Hormiguero' vuelve tras las vacaciones de Navidad y lo hace con la visita de una estrella internacional, Sofía Vergara. La actriz estrena una nueva serie, 'Griselda', basada en la historia real de la narcotraficante Griselda Blanco, y desvela a Pablo Motos que tuvo que aprender a fumar para interpretar a su personaje.

Algo que sorprende al presentador del programa, pues señala que "no es tan difícil", pero la colombiana le explica que para la gente que fuma, el cigarrillo es como si fuera una extensión de su cuerpo y, al principio, ella reconoce que era algo que le preocupaba porque no sabía ni sostener.

"En mi vida había fumado, el director me enseñó", señala, y cuenta que estaba todo el día fumando en el patio de su casa para practicar. "Todo el mundo me miraba como si me hubiera vuelto loca", dice, y confiesa que le daba "angustia", pero se aguantó porque "sabía que me iban a pagar bastante".