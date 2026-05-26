Los sencillos ejercicios del fisio Víctor Hernán para ganar unos centímetros, en vídeo: Isabel Forner crece ¡hasta tres centímetros!

Una camilla, dos toallas y los consejos del fisio Víctor Hernán. Con estos tres ingredientes Isabel Forner consigue corregir su "posición muy viciada" y ganar hasta tres centímetros en directo. Puedes verlo en este vídeo.

Hoy en Zapeando, el fisio Víctor Hernán nos habla de crecer y, además, nos muestra algunos sencillos ejercicios de corrección postural que nos permitirán ganar algún centímetro de altura.

Isabel Forner se presta voluntaria para ello y lo primero es medirla. Víctor la coloca en una posición "desgarbada y triste" con los hombros hacia delante y la cabeza hacia abajo, en definitiva "una posición muy viciada".

El ejercicio en cuestión consta de tumbarse en una camilla, colocar una toalla enrollada en la zona de la dorsal y después echar la cabeza y los brazos hacia atrás, como se muestra en el vídeo sobre estas líneas.

Después colocamos la toalla en el centro de la espalda y extendemos los brazos para hacer "el Cristo", mejorando así tanto el cuello como la dorsal. En la misma postura, también podemos poner los brazos como "el alto, la Guardia Civil".

Por último, tenemos otro ejercicio con una banda elástica que colocamos en la cabeza y sujetamos con las manos. Después crecemos "como si una cuerda nos atravesase desde la coronilla hasta el sacro". Tras estos ejercicios, Isabel ha conseguido 'crecer' unos tres centímetros.

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