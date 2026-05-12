El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte cuatro ejercicios para aliviar el dolor de rodilla y fortalecerla, en vídeo

El experto explica cómo hacer cuatro ejercicios sencillos con elementos que podemos tener en casa como por ejemplo sillas o toallas. Descubre la explicación del fisioterapeuta en el vídeo principal.

El fisioterapeuta Víctor Hernán vuelve a Zapeando para compartir varios ejercicios que nos ayudarán a fortalecer nuestras rodillas y aliviar los dolores en las mismas. Los 'conejillos de indias son Isabel Forner y Nacho García.

El primer ejercicio ha bautizado como 'El equilibrio del pollo'. Hernán indica que es un ejercicio de propiocepción. "Se basa en darle control y que tu rodilla sepa dónde está, así dolerá todo mucho menos", explica.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el fisioterapeuta ha puesto varios pollos de juguete en el suelo e Isabel, a la pata coja, comienza a pisarlos de manera secuencial con el pie que tiene en el aire. Hernán indica que se debe variar entre los distintos pollos para favorecer el equilibrio y fortalecer la rodilla.

El siguiente ejercicio sirve para trabajar la fuerza. Para realizarlo, tan solo se necesita una silla y unas toallas. Se deben doblar las mismas y ponerlas en la silla. "Las toallas cuanto más arriba, más fácil va a ser el ejercicio", indica el fisioterapeuta. El ejercicio consiste, sencillamente, en hacer una sentadilla hasta sentarnos sobre las toallas. Si la rodilla duele, se deberían colocar más toallas para "que haya menos palanca y trabaje menos la rodilla".

El tercer ejercicio consiste en un ejercicio de equilibro para estirar. Para realizarlo, de nuevo, se necesita una silla. Se pone el talón sobre la silla y, después, se deja caer un poco el pecho hacia la punta del pie durante unos 30 segundos. En el siguiente ejercicio, nos debemos coger la punta del pie y mantener la pierna doblada durante unos 30 segundos. "Conseguiremos una relajación anterior y posterior que va a hacer que los músculos estén mejor y la rodilla te duele menos", explica.

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