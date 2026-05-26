VÍDEO | Nacho García, Isabel Forner y María Gómez quieren que Shakira que les lleve al Mundial: así imitan el baile de 'Dai Dai'

Al ver que Shakira ya ha imitado a un grupo de niños de Uganda y a una niña moscovita por cómo han bailado su canción 'Dai Dai', Nacho García, María Gómez e Isabel Forner hacen lo propio en representación de España.

Primero fue un grupo de niños de Uganda y ahora es Eseniia, una joven bailarina moscovita, la que ha sido invitada por Shakira para bailar con ella en el Mundial.

Esto ha sido posible gracias a que la niña, que también participó en 'Got Talent', se ha hecho viral por la forma en que ha imitado el baile de la canción de la cantante colombiana para la cita mundialista, 'Dai Dai'.

Shakira compartía el vídeo de Eseniia en su Instagram y la invitaba a actuar con ella, mientras la bailarina estallaba de emoción. "Unos niños de Uganda, otra de Moscú... como Trump vuelva a sacar al ICE Shakira se queda sin su cuerpo de baile", señala Isabel Forner.

De España todavía no ha llamado a nadie, por lo que Nacho García, María Gómez e Isabel Forner bailan en directo el nuevo hit de Shakira para que les invite al Mundial.

"Tengo un mensaje de Shakira en el móvil. Dice: '¿Puedes parar, pavo?'", comenta Nacho, mientras que Isabel manda un mensaje a la cantante: "España ha sido tu segunda casa. Si tenemos una oportunidad háznoslo saber".

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