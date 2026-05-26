VIDEO | Francisco Cacho, sobre el lanzamiento con éxito del 'Starship Superheavy' de SpaceX: "Una buena noticia para la NASA y Elon Musk"

Francisco Cacho analiza el hito para la carrera espacial que ha supuesto el lanzamiento con éxito del Starship Superheavy de SpaceX, el cohete "más potente de la historia" que nos permitirá "transportar la futura base que queremos en la Luna".

Este fin de semana se ha producido un acontecimiento histórico. Después de 12 intentos, el cohete financiado por Elon Musk ha conseguido ser lanzado con éxito.

Se trata de un hito en la carrera espacial, ya que, tal y como explica Francisco Cacho en el vídeo sobre estas líneas, se trata del "cohete más potente de la historia".

El Starship Superheavy de SpaceX, explica Cacho, tiene 72 metros de alto, 9 de diámetro y cuenta con hasta 33 de motores, lo que le proporciona 9.000 toneladas de empuje, "el doble de los cohetes de la NASA", apunta.

Pero ¿para qué necesitamos tanta potencia? "Para transportar la futura base que queremos colocar en la Luna", indica Cacho, que asegura que este cohete es el "camión espacial" que transportará el material.

Una buena noticia para la NASA, pero también para Elon Musk, ya que Jeff Bezos "también se está colando en la carrera espacial" y haciéndole la competencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.