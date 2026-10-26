VÍDEO | Juan Sanguino explica el resbalón viral de la reina Letizia en Llanes: "Es un culo inquieto y quería subirse al barco"

El colaborador de Zapeando ha explicado que "no estaba previsto subirse al barco" y, por eso, Letizia no llevaba el calzado adecuado. No obstante, insistió en hacerlo y acabó protagonizando una caída viral.

Tras la gala de los Premios Princesa de Asturias del pasado viernes, los reyes visitaron Llanes este sábado para entregar el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Allí, además de dar un paseo por la localidad, los monarcas visitaron el puerto y subieron a un barco.

La visita estaba siendo idílica hasta que, al pisar la embarcación, la reina Letizia se resbaló y protagonizó una caída que ya se ha hecho viral.

Juan Sanguino ha explicado en Zapeando que el resbalón se debe, en buena medida, a que "no estaba previsto subir al barco", por lo que la reina no llevaba un calzado adecuado. Sin embargo, la monarca quiso hacerlo de todas formas: "Letizia es un culo inquieto y quería subirse al barco".

"Entre eso, y que ella camina muy flamenca, estuvo a punto de caerse varias veces", ha zanjado Juan Sanguino sobre el incidente de la reina en Llanes.

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