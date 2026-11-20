Anoche fue el debate electoral del Cara a Cara entre Feijóo y Sánchez. Hubo alguien que hizo que el debate fuera más entretenido: poniendo divertidos filtros de TikTok!

El debate electoral de anoche entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo no fue el más entretenido para algunos públicos. "El debate estaba siendo más aburrido que un ciclo de cine de autor libanés", comenta María Gómez.

La 'zapeadora' trae este divertido video donde a alguien se le ocurrió la genial idea de aplicar filtros de TikTok a los dos protagonistas del debate. Algo que sin duda hizo del cara a cara algo más ameno.

Podemos ver cómo, sorprendentemente, le sientan muy bien los filtros a Feijóo y Sánchez. Desde el filtro mofletudo, al del náufrago hasta el de estar por casa...¡no hay pérdida!

"¡Cómo gana un debate electoral con filtros!", exclama Virginia Riezu. La colaboradora admite que tras ver el video tiene un favorito del debate: "No sé qué ha dicho el 'gato con sombrero' pero tiene mi voto".

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