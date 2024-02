"Te has quedado fuera. Ya no estás en la lista de invitados de la boda", afirmaba Tomás Roncero sobre Kylian Mbappé en 'El Chiringuito'. El periodista deportivo no quería al futbolista en el Real Madrid y se lo decía hasta en inglés o en francés.

"Aquí no te queremos. Nunca jugarás en el Real Madrid. Haber sido más listo", comentaba con contundencia. Sin embargo, ahora que parece que el francés sí que va a firmar por el club blanco, Roncero "ha recogido velas", apunta Cristina Pedroche.

Este señala que el jugador ha dado un paso que creía que nunca iba a dar en su vida y admite que está a favor de su fichaje gracias a los culés: "Quiero que venga porque les he visto muy preocupados".